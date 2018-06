Gwinejczyk hiszpańskiego pochodzenia ostatnie dwa sezony spędził w Wiśle Płock, ale nie chciał tam już dłużej zostać.

- Jose nie zdecydował się przedłużyć z nami kontraktu. Czterokrotnie podejmowaliśmy próby podpisania nowej umowy, ale zawodnik nie był zainteresowany. Kante nie chce zostać w Wiśle, ma inne plany. Jakie? O to trzeba pytać już jego - powiedział Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Wisły, w rozmowie ze Sport.pl.

A co mówił sam zawodnik? - Jestem tu już dwa lata, i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że w Polsce spędzę tak dużo czasu. Jestem osobą ciekawą świata, aktywną, i po prostu czuję, że przyszedł czas na zmianę - zdradził napastnik.



Okazało się jednak, że spędzi w Polsce trochę więcej czasu. W poniedziałek ma podpisać kontrakt z Legią Warszawa.

W minionym sezonie w 30 meczach ligowych zdobył 9 bramek i zaliczył jedną asystę

Kante trafi do Legii jako wolny zawodnik. Co ciekawe, choć napastnik zmieniał kluby w trakcie swojej kariery kilkukrotnie, to zawsze podpisywał kontrakty jako zawodnik bez klubu.

