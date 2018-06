Kyle Lafferty może trafić do Jagiellonii Białystok - poinformował "The Scottish Sun". Gwiazda reprezentacji Irlandii Północnej może trafić do polskiej ligi. To byłby transferowy hit.

Kyle Lafferty to 30-letni napastnik. Jest piłkarzem Heart of Midlothian, a w poprzednim sezonie strzelił 12 goli w 30 meczach Scottish Premiership. Jest największą gwiazdą swojego zespołu, w przeszłości grał m.in. w Burnley, Glasgow Rangers, Palermo czy Norwich. Lafferty jest również reprezentantem Irlandii Północnej. W narodowych barwach rozegrał 67 spotkań, strzelił 20 goli. Teraz piłkarz Heart of Midlothian może trafić do ekstraklasy. Zainteresowana jest Jagiellonia Białystok, która będzie w tym sezonie reprezentować Polskę w europejskich pucharach. Zespół Ireneusza Mamrota powalczy w eliminacjach do Ligi Europy. - Szukamy przede wszystkim Polaków, ale jeżeli będzie okazja sprowadzić dobrego piłkarza z zagranicy, to na pewną ją rozważymy - mówił w programie 'Dogrywka' Ireneusz Mamrot, szkoleniowiec Jagiellonii Białystok. Wicemistrz Polski nie jest jedynym klubem, który interesuję się gwiazdą Irlandii Północnej. Robert Martin, dziennikarz 'The Scottish Sun' poinformował, że o 30-letniego napastnika chce walczyć również Apollon Limassol. Bądź na bieżąco z informacjami sportowymi. Wszystko o mundialu i nie tylko. Zapisz się do newslettera





