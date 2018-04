Vadis Odjidja-Ofoe może zmienić klub! Będzie walka

Olympiakos nie chce Vadisa Odjidji-Ofoe w drużynie. Była gwiazda Legii została przesunięta do rezerw i już więcej nie zagra w pierwszym zespole. To kara za fatalne występy w tym sezonie.

Słaba forma nie przekreśla zainteresowania innych klubu. Wszystko wskazuje na to, że Vadis Odjidja-Ofoe zmieni zespół w letnim oknie transferowym. Rosyjski portal 'sport-express' poinformował, że walkę o 29-letniego pomocnika stoczą Leeds i Krasnodar.

Krasnodar to klub, który już raz zrezygnował z transferu Vadisa. Piłkarz miał przejść do ligi rosyjskiej z Legii, ale miał problemy z kolanem i nie przeszedł testów medycznych. Temat upadł, ale teraz powraca. Rosjanie chcą wyłożyć za 29-letniego pomocnika 2 miliony euro.

Kolejna opcja to wypożyczenie do Leeds, czyli powrót do Anglii. Vadis Odjidji-Ofoe był w przeszłości zawodnikiem Norwich City i Rotherham United. Leeds zajmuje obecnie 14. miejsce w Championship, utrzymanie ma pewne.