Ekstraklasa. Jagiellonia przegrała z Górnikiem

Jeśli ktoś włączyłby to spotkanie w 80. minucie, to nie straciłby praktycznie nic. Praktycznie, bo do tego czasu, w Białymstoku gorąco zrobiło się tylko raz. W 41. minucie bramkę dla Górnika zdobył Rafał Kurzawa, jednak sędzia nie uznał jej po weryfikacji VAR. Sekundy wcześniej rywala w walce o piłkę sfaulował Szymon Żurkowski.

Na emocje czekaliśmy więc do 81. minuty. Wtedy to podanie Kurzawy na bramkę zamienił Angulo. Hiszpanowi pomógł też rykoszet, bo piłka odbita od przeciwnika totalnie zmyliła Mariusza Pawełka. Cztery minuty później było już 2:0, kiedy Angulo ze spokojem wykorzystał znakomite zagranie Żurkowskiego.

Nadzieje gospodarzy na jeden punkt odżyły w 89. minucie, kiedy strzałem z dystansu Tomasza Loskę pokonał Świderski. Jagiellonia strat jednak nie odrobiła i przegrała czwarty z ostatnich pięciu meczów.

Po 31 kolejkach Jagiellonia wciąż jest druga i traci punkt do prowadzącego Lecha. Jej pozycja może się jednak zmienić, jeśli w sobotę o godz. 20.30 Legia wygra lub zremisuje z Zagłębiem Lubin. Górnik jest czwarty i do podium traci cztery punkty.