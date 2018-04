Ekstraklasa. Lech Poznań przegrał pierwszy mecz na własnym stadionie w tym sezonie. W najgorszym momencie

gabon77 8 minut temu 0

ten mecz tylko utwierdził mnie w przekonaniu jak beznadziejna jest Polska Liga, główny pretendent do mistrza przegrywa z 8 zespołem na własnym stadionie, osobiście kibicuje Lechowi ale po tym meczu mogę powiedzieć tylko wstyd panowie lechici, kopacze zgarniający co miesiąc grubą kase nie potrafią celnie podać piłki na 20-30metrów, ba nawet podania na 5 metrów to był dziś dla nich nielada wysiłek większą dokładnością podań mogą się pochwalić dzieci na Orlikach, Jevitc do zmiany po pierwszej połowie i nie mam pretensji o zmarnowany karny wykonany wyjątkowo nieudolnie ale zdaża się najlepszym, dośrodkowana ze stałych fragmentów żenada, strzały na bramkę - śmiech na sali, no może poza strzałem Tomasika,rozegranie - jeden wielki chaos, trener mojego syna ma 10lat na treningach wpaja im od małego -nie podnoście piłki a Lech jakby się lubował w tym zagadnieniu 3/4 podań to jakieś dziwne loby - po jakiego grzyba się pytam?? podsumowując żadna ale to żadna Polska drużyna nie zasługuje by grać w rozgrywkach międzynarodowych (LM,Puchar UEFA) co najwyżej wróże im sukces w Pucharze Tymbarka