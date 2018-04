Lech Poznań chce Carlitosa! Menedżer chce podważyć przedłużenie kontraktu z Wisłą Kraków

Carlitos jest w tym sezonie najlepszym strzelcem Lotto Ekstraklasy. Strzelił 21 goli w 30 meczach i jest na dobrej drodze do tytułu króla strzelców. Hiszpan jest największą gwiazdą Wisły, a jego skuteczność pozwoliła drużynie Joana Carrillo znaleźć się w najlepszej ósemce ligi.

Kontrakt Carlitosa, który trafił do Polski z rezerw Villarrealu wygasał 30.06.2018. Wisła zdecydowała się przedłużyć go o kolejny rok, do czerwca 2019 roku. Władze wykorzystały zapis w kontrakcie 27-letniego napastnika.

Dziennik 'Sport' poinformował, że menedżer Carlitosa chce podważyć przedłużenie kontraktu swojego klienta z krakowskim klubem. Jeżeli mu się uda, najlepszy strzelec Lotto Ekstraklasy będzie mógł w czerwcu odejść z Wisły bez klauzuli odstępnego. Sytuację chce wykorzystać Lech Poznań, który już kontaktował się z 27-letnim napastnikiem.

- Mamy jeszcze ważne mecze i nie chcę mówić o sprawach transferowych, bo to byłby brak szacunku. Nie wiem jeszcze, gdzie będę grał. Naprawdę - powiedział Carlitos w programie Pawła Wilkowicza w Sport.pl.

Władze Wisły Kraków są pewne, że klauzula w kontrakcie Carlitosa została sformułowana zgodnie z wytycznymi PZPN.

- Kwestia jednostronnego przedłużenia kontraktu wynikała z terminu w umowie, który on miał. Wynikał on też z przepisów cytowanych przez kibiców i łatwo sprawdzić do kiedy musieliśmy to zrobić. My z tej klauzuli skorzystaliśmy po to, aby mieć Carlitosa na kolejny sezon. Toczą się ponadto negocjacje w sprawie nowego kontraktu dla tego zawodnika. Aktualnie Carlitos ma kontrakt z Wisłą, który obowiązuje do końca czerwca 2019 roku i więcej nie muszę tutaj dodawać - powiedział Daniel Gołda, dyrektor wykonawczy Wisły Kraków na antenie radia zapinamypasy.pl.