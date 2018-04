LOTTO Ekstraklasa. Bruk-Bet i Sandecja miały grać tego samego dnia w Niecieczy, ale problem rozwiązano

yyyggg13 godzinę temu 0

Nie mam nic do Sandecji, jak do żadnego innego klubu, wywalczyli awans rok temu i super, ale czegoś nie rozumiem. Chłopaki awansowali dużo wcześniej, wykonali plan (jak rozumiem celem był awans do Ekstraklasy) a władze klubu nie wiedziały, że stadion nie będzie dopuszczony? To po co był ten awans?