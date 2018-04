Legia - Pogoń 3:0. Kosta Runjaić: Legia miała więcej szczęścia

W pierwszej połowie gol Kaspra Hamalainena, w drugiej Jarosława Niezgody i Sebastiana Szymańskiego. Legia wysoko wygrała z Pogonią Szczecin. Ale mimo zwycięstwa jej pozycja w tabeli się nie zmieniła - atakować mistrzostwo będzie z trzeciego miejsca.

- Przegraliśmy 0:3, gratuluję Legii, ale wynik nie do końca oddaje to, co działo się na boisku - zaczął pomeczową konferencję Kosta Runjaić, trener Pogoni Szczecin.

I mówił dalej: - W pierwszej połowie byliśmy lepszą drużyną, mieliśmy więcej okazji. Zabrakło nam trochę szczęścia. Legia miała go więcej. Zresztą nie tylko w pierwszej połowie, ale też w drugiej - szczególnie na jej początku, kiedy straciliśmy gola po lekkim rykoszecie.

- No, ale cóż... Takie rzeczy się w piłce zdarzają. Przegrywając 0:2, musieliśmy się otworzyć, ruszyć do przodu. Mniej myśleliśmy o obronie, a Legia jako klasowy zespół potrafi takie sytuacje wykorzystywać. No i wykorzystała. Nasz stały fragment gry, kontra i zrobiło się 0:3 - dodał trener Pogoni.

- Ważne jest, byśmy grali takie mecze jak najczęściej - z wysokim tempem, wielką energią, lepszym rywalem. Takie spotkania pozwalają na rozwój i szansę wskoczenia na wyższy poziom. Nasza młodzież zobaczyła dziś, gdzie na razie jest ich granica. Sama motywacja nie wystarczyła - zakończył Runjaić.

Pogoń w kolejnych siedmiu spotkaniach grać będzie o utrzymanie. W najbliższej kolejce podejmie Bruk-Bet Termalicę Nieciecza.