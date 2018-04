Ekstraklasa. Miroslav Radović kontuzjowany. Dwa tygodnie przerwy

W sobotę odbędą się spotkania 30. kolejki ekstraklasy, ostatniej przed podziałem ligi na grupę mistrzowską i spadkową. Legia Warszawa zagra z Pogonią Szczecin, ale będzie musiała sobie radzić bez Serba.

Radović najprawdopodobniej opuści trzy spotkania - z Pogonią, rewanż w półfinale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze (1-1 w pierwszym) oraz pierwsze spotkanie w grupie mistrzowskiej.

Do składu wrócił za to Michał Kucharczyk, który został przywrócony do pierwszego zespołu. Całość na Legia.net.

Fatalna forma Legii

Dwa zwycięstwa w ostatnich siedmiu meczach - formie Legii daleko do optymalnej. W przeciwieństwie do największego rywala w walce o mistrzostwo, Lecha, warszawski zespół z kolejki na kolejkę gra coraz gorzej, a zaledwie trzy punkty straty do lidera, to tylko zasługa nieporadności Jagiellonii. Romeo Jozak nie do końca radzi sobie z projektem 'Legia mistrzem Polski'. Co wpłynęło na jego słabą sytuację? Czytaj więcej >>