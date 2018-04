Prezes Lecha dla Sport.pl: PZPN wciąż może zmienić decyzję. Wolimy wozy VAR-u na kluczowych meczach, niż w garażu

Sebastian Staszewski: Co sądzi pan o decyzji PZPN o wycofaniu z 30. kolejki Ekstraklasy systemu VAR?

Karol Klimczak: Przez lata futbol funkcjonował bez VAR-u, to przeżyjemy i tym razem. Oczywiście, musimy mieć i mamy zaufanie do sędziów, nie popadajmy w tej materii w paranoję. Jednak jeśli mamy dostępne narzędzia, które w sytuacjach spornych mogłyby stać się atutem i pomogłyby nawet uniknąć podejmowania błędnych decyzji, to należy ich użyć. Po co wozy mają stać w garażu, kiedy ich wykorzystanie może być bardzo pomocne?

A co na to trener Nenad Bjelica?

- Ma podobne zdanie.

Kontrowersyjna decyzja nie jest postawieniem kanistra pełnego benzyny obok ogniska? Bo jeżeli w sobotniej kolejce przytrafi się błąd sędziowski decydujący o spadku z grupy mistrzowskiej, bądź awansie do niej, wybuchnie ogromny medialny pożar.

- Taką decyzję podjął PZPN, ale może jeszcze ją zmienić.

Brał pan w ogóle pod uwagę koncepcję, którą na Twitterze sondował prezes PZPN Zbigniew Boniek? Sugerował tam możliwe rozbicie najbliższej kolejki na dwa bloki, co umożliwiłoby obecność VAR-u na każdym spotkaniu.

- Pomysł był ciekawy i dyskutowaliśmy na ten temat. Ważne jednak w tym wszystkim są logistyka i kwestie organizacyjno-prawne, wiele zależałoby tu od władz lokalnych i służb mundurowych w każdym mieście, w którym mecz miałby się odbyć. Natomiast przede wszystkim trudno zmieniać plany na weekend tysiącom kibiców, którzy od dłuższego czasu znają dokładnie harmonogram rozgrywek Ekstraklasy. Należy to po prostu uszanować.

Stojąc między młotem a kowadłem, co byłoby więc lepsze – całkowita rezygnacja z VAR-u czy obecność systemu na kilku kluczowych, w perspektywie układu, tabeli meczach?

- Zdecydowanie jesteśmy zwolennikami tego drugiego rozwiązania.