Ekstraklasa. Legia w wielkim kryzysie. "Prawda jest taka: nie chcemy tutaj Jozaka!"

To już 10. porażka Legii w tym sezonie. I to porażka po bardzo słabym meczu. Meczu, w którym Legia nie oddała nawet jednego celnego strzału. A niecelnych miała blisko trzy razy mniej od Arki (5 - 14).

- Jaki był ten mecz przed przerwą, każdy widział. Nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na styl prezentowany przez Arkę. Byliśmy na niego gotowi, ale nie mogliśmy poradzić sobie z rywalami - opisywał przebieg meczu Jozak.

I mówił dalej: - W przerwie mieliśmy otwartą i poważną rozmowę. W drugiej połowie wyglądało to lepiej. Staraliśmy się bardzo, mogliśmy zdobyć bramkę, ale nie wszytko szło po naszej myśli. W końcówce w nasze poczynania wkradła się panika.

- No cóż, gdybyśmy zaczęli ten mecz tak, jak graliśmy w drugiej połowie, tobyśmy nie przegrali. Ale gratuluję Arce wygranej, zasłużyła dzisiaj na zwycięstwo. A my? Przez ostatnie dwa tygodnie borykaliśmy się z kryzysem, a ten mecz sprawił, że się jeszcze powiększył. Musimy z niego wyjść najszybciej, jak to możliwe - zaznaczył trener Legii.

Kto jest odpowiedzialny za obecną sytuację w Legii? - Ja jestem trenerem i moje słowo jest ostatnie, decydujące. Nie uciekam od odpowiedzialności. To ja wybrałem drużynę, system gry i jestem odpowiedzialny za całą sytuację i ten kryzys - przyznał Jozak.

Trener Legii na pomeczowej konferencji został także poproszony o skomentowanie okrzyków z sektora gości ("prawda jest taka: nie chcemy tutaj Jozaka"). - Nie słyszałem ich. Oczywiście kibice zawsze wspierają drużynę i chcą dla niej jak najlepiej. Ja również chcę jak najlepiej, ale nie mogę tego skomentować - odparł.

Legia, po rozegraniu 29 meczów w tym sezonie, ma 51 punktów. O trzy mniej od prowadzącej w tabeli Jagiellonii, która ma rozegrany jeden mecz mniej (w poniedziałek, o godz. 15.30, zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin).