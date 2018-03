Ekstraklasa. Masowe zwolnienia w Lechii Gdańsk

rumun106 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

A Sebek nie do ruszenia...Mimo że nie gra, to on pełni inną rolę..

Mila ma robić atmosferę w szatni, a czesze za to 120 tyś zł na miecha :) :)

Tj emerytura piłkarska, nie trzeba do Azji czy Arabów wyjeżdzać :)