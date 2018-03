Michał Kucharczyk skomentował zesłanie do rezerw

Trener Romeo Jozak przesunął skrzydłowego do trzecioligowych rezerw. Legia Warszawa poinformowała, że decyzja została podjęta z przyczyn niesportowych.

Z ustaleń Sport.pl wynika, że Kucharczyk miał podobno wynosić dziennikarzom informacje z szatni - m.in. na temat pracy psycholożki, Adrianny Zagórskiej, która od niedawna prowadzi przedmeczowe odprawy z piłkarzami.

- „W związku z przesunięciem mnie na czas określony do drugiej drużyny, przyjmuję, choć z trudnością, decyzję klubu oraz sztabu szkoleniowego. Mam świadomość, że po meczu z Wisłą, moje zachowanie mogło zostać odebrane jako niewłaściwe wobec kolegów z drużyny oraz sztabu szkoleniowego i jest mi z tego powodu przykro. Zapewniam, że nie chciałem nikogo urazić i był to efekt zbyt silnych emocji. Wiem, że emocje są złym doradcą, dlatego zamierzam skoncentrować się wyłącznie na pracy i treningu aby odbudować swoją pozycję w pierwszej drużynie Legii Warszawa. Dobro drużyny jest dla mnie sprawą nadrzędną, a moje podejście do obowiązków profesjonalnego piłkarza Legii Warszawa jest niezmienne od momentu, gdy pierwszy raz założyłem koszulkę z 'eLką' na piersi. Zamierzam udowodnić to swoją postawą w szatni i na boisku - czytamy w oświadczeniu Kucharczyka.

Całą sytuację skomentował także Romeo Jozak.

- Czasem jako trener muszę podejmować trudne i niepopularne decyzje, bo najważniejsza jest jedność drużyny. W tym wypadku zakładam, że w perspektywie czasu decyzja ta okaże się dobra również dla zawodnika. Nie będę publicznie mówił o przyczynach przesunięcia Michała do drużyny rezerw, bo ważniejsze od powodów tej decyzji będą jej długoterminowe skutki. W poniedziałek spotkałem się z Michałem oraz drużyną i odbyliśmy razem szczerą rozmowę. Wierzę, że za dwa tygodnie Michał wróci do drużyny i będzie jej ważnym ogniwem, zarówno na boisku, jak i w szatni - powiedział trener Legii.

27-latek wystąpił w tym sezonie w 25 meczach ligowych. Zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty. Kucharczyk najbardziej utytułowany zawodnik z obecnej kadry Legii. Zdobył z nią cztery mistrzostwa Polski, a także pięć pucharów kraju.