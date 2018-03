Legia Warszawa. Dlaczego Michał Kucharczyk został odsunięty od pierwszego zespołu?

Legia i Wisła dokonała zachodnich zaciągów których grę trzeba wypromować Dlatego Małecki a w Legii Kucharczyk musza zrobić miejsce na boisku i ławie Kucharczyk kilka dni temu skończył 27 lat 6 lat gra dla Legii oddając jej dusze i serce Goni udających grę nie nadązajacych za akcjami ściągniętych rencistów Których kontrakty sa znacznie wyższe od zawodników krajowych Myśle ze to błąd i tylko pretekst Dziennikarze zapraszają Kucharczyka do wywiadów bo w miare mówi po polsku i składnie Mógł dwa zdania powiedzieć za dużo O ile to prawda to żadna tajemnica i wstyd Tu chodzi o promocje rencistów