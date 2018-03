Ekstraklasa. Górnik Zabrze z przywróconymi punktami

Helmut Kot 7 minut temu Oceniono 1 raz 1

To jest skandal! Górnik nie zdobył tam żadnych punków, gdyż do 80 minuty przegrywał 0 -1 i był zdecydowanie gorszy od Piasta. Wówczas kibole Górnika podpalili flagi Piasta czym sprowokowali głupków z Gliwic (kibiców) do wtargnięcia na murawę. Policja ich usunęła i brakujące 10 minut można było spokojnie dograć. Ale wówczas Górnik przegrałby mecz! Więc niedokończono meczu, a teraz za darmo dano Górnikowi 3 punkty, których nie zdobył w sportowej walce na murawie, tylko teraz przy zielonym stoliku. Jest to zwykłe oszustwo mające na celu wciągnięcie za uszy Górnika do pucharów, kosztem innej drużyny! Pan Kożmiński zastępca Bońka był kiedyś właścicielem Górnika (nie wiem jak jest teraz). Nie dziwi więc gwałtowna reakcja Bońka w obronie Górnika. Ale jest to zwykłe oszustwo! I następujący przykład dla kiboli - gdy wasza drużyna przegrywa na wyjeździe to podpalcie symbole gospodarza, a nuż dostaniecie przy zielonym stoliku 3 punkty.