Lechia Gdańsk. Zamiast się rehabilitować, poleciał do Portugalii. Piotr Stokowiec odsunął Marco Paixao od pierwszego zespołu

Powód? Paixao nie zastosował się do poleceń sztabu. Ten zalecił mu rehabilitację po tym, jak odmówił ostatnio występu w sparingu z Kotwicą Kołobrzeg. Napastnik Lechii zgłosił wówczas uraz kolana. Miał zostać w klubie i dochodzić do siebie. Ale nie został, na kilka dni - po ostatnim, przegranym 0:3 meczu z Lechem - wyleciał do Portugalii.

Po powrocie - w czwartek - dowiedział się, że Piotr Stokowiec odsunął go od pierwszego zespołu.

Nie wiadomo, na ile Stokowiec odsunął Paixao od swojego zespołu. Portugalczyk w najbliższych dniach ma trenować na obiektach Ogniwa Sopot. Lechia ligowe rozgrywki wznowi 31 marca - zagra na wyjeździe z Koroną Kielce (godz. 18).

Paixao piłkarzem Lechii jest od dwóch lat. W drużynie gra razem z Flavio, swoim bratem bliźniakiem. Stokowiec trenerem pierwszego zespołu jest od początku marca, kiedy zastąpił na tym stanowisku Adama Owena.