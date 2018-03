Legia Warszawa straciła 5 milionów! Burmistrz bezprawnie zabrał je z konta klubu

Nowy stadion Legii Warszawa kosztował 374 mln zł. Dariusz Mioduski, właściciel klubu płaci za niego co roku 4,6 mln zł czynszu. Do tego dochodzą rachunki np. za prąd (ok. 5 mln zł rocznie) i podatek od nieruchomości - informuje 'Fakt'. Dziennikarz Mikołaj Wójcik dotarł do szokujących informacji.

Krzysztof Czubaszek, burmistrz warszawskiego Śródmieścia wydał decyzję, że cały stadion Legii jest budynkiem (murawa również) i ustalił wymiar wymaganego za 2012 r. podatku na 4,54 mln zł. Decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Oznacza to, że Legia Warszawa straciła przed rozpoczęciem zimowego okna transferowego prawie milion euro. Pieniądze odzyskała po jego zamknięciu.

Warszawski klub złożył do prokuratury doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez pracowników Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście. Śledztwo zostało wszczęte.

