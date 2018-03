EkstraStats dla Sport.pl. Kompakt Wisły i błysk Carlitosa

Wis豉 鈍ietnie zaprezentowa豉 si w Warszawie pod wzgl璠em planu na mecz i jego wykonania. Trener Carrillo chcia by jego zesp馧 pozornie odda inicjatyw, ale jednocze郾ie by by bardzo aktywny po przej璚iu pi趾i. W efekcie Wis豉 pozwala豉 Legii na rozgrywanie ataku pozycyjnego z wyprowadzeniem od obro鎍闚, ale doskakiwa豉 agresywnie w 鈔odku pola i znakomicie kontratakowa豉. Tercet 鈔odkowych pomocnik闚 - Pol Llonch, Tomasz Cywka i Nikola Mitrovi - zupe軟ie nie da pogra gospodarzom. 畝den z Wi郵ak闚 nie odstawia nogi w stykowych sytuacjach, ale to w豉郾ie w przechwytach i odzyskanych pi趾ach w 鈔odkowej strefie le瘸 klucz do szybkiego ataku Wis造. Szybkie wyj軼ie rywali z w豉snej po這wy by這 dla Legii niemal zawsze zaskakuj帷e, bo Carlitos czy Jesus Imaz m康rze atakowali przestrze pomi璠zy rozci庵ni皻ymi w ataku pozycyjnym graczami gospodarzy lub wykorzystywali wolne pole za ich plecami.

Legia mia豉 pi趾 przez wi瘯sz cz窷 spotkania, ale te zupe軟ie nic z tego nie wynika這. Niecodzienne ustawienie Wis造 z tercetem 鈔odkowych pomocnik闚 broni帷ych w linii oraz dw鎩k Imaz - Halilovi przed nim powodowa, 瞠 jakakolwiek pr鏏a zawi您ania akcji w 鈔odku pola graniczy豉 z niemo磧iwo軼i. Skrzyd這wi w osobach Sebastiana Szyma雟kiego i Miroslava Radovicia w fazie ataku ustawiali si wysoko i w御ko, wi璚 spe軟iali praktycznie rol napastnik闚. W zwi您ku z tym boczni obro鎍y, jak zwykle w Legii usposobieni ofensywnie, byli osamotnieni w bocznych strefach, cz瘰to te podwajani przez schodz帷ych do asekuracji pomocnik闚.

W御kie ustawienie Wis造 w niskim pressingu. Legia nie ma miejsca na gr w 鈔odku pola, a skrajny obro鎍a otrzymuj帷y pi趾 z boku nale篡tego wsparcia. Dodatkowo ustawienie dw鎩ki Halilovi - Imaz daje wi璚ej opcji w kontrataku. W przeciwie雟twie do klasycznych skrzyd這wych nie s ograniczeni lini, wi璚 kontr mo積a wyprowadzi maksymalnie wykorzystuj帷 miejsce pozostawione przez rywala. screen

W drugiej po這wie Romeo Jozak widz帷 problemy swojego zespo逝, cho熲y w stworzeniu konkretnego zagro瞠nia pod bramk Juliana Cuesty, stara si zmieni organizacj gry. Legia przesz豉 na gr dw鎩k 鈔odkowych napastnik闚 (najpierw do Eduardo do陰czy Radovi, a potem wpuszczony z 豉wki Jaros豉w Niezgoda). Boczni pomocnicy pe軟ili po przerwie bardziej klasyczne role skrzyd這wych, dzi瘯i czemu ofensywa Legii nie by豉 ju tak 豉two kasowana w bocznych strefach, a kilka razy uda這 si nawet gro幡ie do鈔odkowa. Mo積a mie pretensje do Eduardo czy Niezgody o bezbarwne wyst瘼y, jednak prawdziwy problem Legii od pocz徠ku spotkania le瘸 w 鈔odku pola. Kompaktowo ustawiona Wis豉 zostawia豉 bardzo ma這 miejsca do gry na w豉snej po這wie i w dodatku jej gracze agresywnie doskakiwali do rywali wywieraj帷 du膨 presj czasu i miejsca przy ka盥ej akcji. Z bardzo dobrej strony pokaza豉 si te para stoper闚, wy陰czaj帷 z gry napastnik闚 Legii, bez r騜nicy czy dw鎩k czy tr鎩k (6 zablokowanych strza堯w).

Legia ustawiona szeroko w ataku pozycyjnym pokrywa wi瘯sz cz窷 pola gry, jednak pr騜no szuka tu strefy, w kt鏎ej gospodarze mog 豉two stworzy przewag. To wykorzystywa豉 Wis豉, kt鏎a z 豉two軼i osacza豉 takich pojedynczych zawodnik闚, cz瘰to te wymusza豉 straty podwojeniem i wykorzystuj帷 odleg這軼i rywali mi璠zy formacjami potrafi豉 gro幡ie kontratakowa. screen

Osobny akapit nale篡 si Carlitosowi, kt鏎y ju w kolejnej rundzie wyrasta na jednego z najlepszych graczy tego sezonu Ekstraklasy. Hiszpa雟ki goleador z Wis造 jest liderem klasyfikacji kanadyjskiej (26 punkt闚, 20 bramek i 6 asyst) oraz przed obecn kolejk mia udzia w 63% goli swojego zespo逝 w tym sezonie, co oczywi軼ie jest najlepszym wynikiem w lidze (pomijaj帷 du穎 mniejsz pr鏏 mecz闚 Jakuba Maresa z Zag喚bia Lubin). Tak瞠 w ligowym klasyku Carlitos by czo這w postaci zwyci瘰twa “Bia貫j Gwiazdy”. Hiszpan bardzo pewnie wykorzysta rzut karny oraz popisa si wspania陰 asyst przy bramce Frana Veleza na 2:0. Do tego nieustanne n瘯anie defensor闚 rywali sprintami za lini obrony oraz bardzo pewna gra z pi趾 przy nodze. Mi璠zy innymi dzi瘯i Carlitosowi, Jesusowi Imazowi czy Polowi Llonchowi Wis豉 mo瞠 by gro幡a w ka盥ym spotkaniu. Zw豉szcza w rundzie fina這wej bardzo 豉two b璠zie pogubi z ni punkty zespo這m walcz帷ym o mistrzostwo Polski.

Wis豉 wraca do Krakowa z trzema punktami za zwyci瘰two nad Legi w Warszawie po raz pierwszy od hat-tricka Paw豉 Bro磬a w 2010 roku. Tymczasem Romeo Jozak ma du篡 b鏊 g這wy, bo wiosn ζzienkowska nie jest tak twierdz, jak chcieliby mie przy niej kibice i pi趾arze Legii. Dominuj帷e zwyci瘰two Jagiellonii Bia造stok, dobra druga po這wa z przewag Lecha Pozna i teraz wyszarpana wygrana Wis造. Na pewno nie tak mia造 wygl康a te mecze z perspektywy walki o obron tytu逝 mistrzowskiego.