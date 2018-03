Ekstraklasa. Legia - Wisła. Carlitos bohaterem Wisły w Warszawie [OCENY WISŁY]

Julian Cuesta Diaz: 4. Dobrze i szybko wznawiał grę Wisły. To pozwoliło drużynie Juana Carrillo wyprowadzić kilka kontrataków. Nie popełnił żadnego błędu. Bardzo solidny występ bramkarza Wisły Kraków.

Matej Palcić: 4. Miroslav Radović kilka razy łatwo ograł prawego obrońcę Wisły, ale nie było z tego większego zagrożenia. Słoweniec ograniczył swoją grę do defensywy. Nie angażował się w grę ofensywną. W meczu z Legią miał inne zadania.

Zoran Arsenić: 4. Razem z Velezem łatwo radzili sobie w pojedynkach z Eduardo. Chorwacki napastnik Legii nie potrafił znaleźć sposobu na środkowych obrońców Wisły. Arsenić imponował grą w powietrzu i łatwo wybijał liczne dośrodkowania Legii.

Francisco Velez Jimenez: 5. Skutecznie wybijał piłki z pola karnego Wisły, ale przede wszystkim skutecznie wykończył dośrodkowanie Carlitosa i strzelił drugiego gola dla „Białej Gwiazdy”.

Maciej Sadlok: 4. Kapitan Wisły potrafił ograniczyć ofensywne zapędy Marko Vesovicia. W dużej mierze dzięki pomocy środkowych pomocników Wisły. W drugiej połowie dobrze radził sobie z Michałem Kucharczykiem.

Pol Llonch: 4. Przerwał kilka ataków Legii w środku pola, a do tego całkowicie wyłączył z gry Cafu. Kiedy mógł, ruszał do ataku, ale głównie wspomagał Sadloka na lewej stronie defensywy.

Tomasz Cywka: 4. Odpowiedzialność i spokój. Pomocnik Wisły ograniczył ryzyko do minimum, a na pozycji defensywnego pomocnika to jeden z kluczy do sukcesu. Dobrze współpracował z Mitroviciem i Llonchem.

Nikola Mitrović: 3. Odgrywa coraz większą rolę w środku pola Wisły. Jego celne podania otwierały Wiśle w Warszawie szanse na kontrataki. Nie odpuszczał, wspomagał obrońców. W końcówce dostał żółtą kartkę.

Jesus Imaz Balleste: 4. W kilku sytuacjach ośmieszył defensywę Legii. Wielkie problemy z zatrzymaniem Hiszpana miał Inaki Astiz. Imaz wykorzystywał swoją szybkość i z łatwością ogrywał piłkarza Legii. Problemy z Hiszpanem miał również Marko Vesović.

Tibor Halilović: 5. Wywalczył rzut karny, który dał Wiśle pierwszego gola. Dobrze wyszkolony technicznie, nie bał się wchodzić w pojedynki z piłkarzami Legii. Fizyczne przegrywał, techniczne wygrywał. Bardzo dobry mecz Chorwata.

Carlos Daniel Lopez: 6. Nerwy przed rzutem karnym były duże. Piłkarze długo czekali na decyzję sędziego Frankowskiego, ale Carlitos nie stracił koncentracji. Pewny strzał w okienko, Arkadiusz Malarz bez szans. Chwilę później Hiszpan idealnie dograł piłkę na głowę Veleza i Wisła prowadziła 2:0. Gol, asysta. Bohater meczu.

Petar Brlek: 3. Wszedł na murawę z Halilovicia i zarobił żółtą kartkę. Tyle.

Kamil Wojtkowski grał zbyt krótko, żeby go ocenić.