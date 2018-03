Ekstraklasa. Niesamowita końcówka w Białymstoku! Jagiellonia pokonała Arkę

- Nie wiem co tu się właśnie stało, nie wiem czy to dzieje się naprawdę - powiedział zaraz po meczu piłkarz Arki, Michał Nalepa. W to, co wydarzyło się w samej końcówce spotkania w Białymstoku, nie wierzył pewnie nikt. Jagiellonia, która do 94. minuty gry przegrywała z gdynianami 1:2, wygrała mecz.

Kiedy w ostatniej minucie doliczonego czasu gry gola na 2:2 strzelił Burliga, kibice w Białymstoku z pewnością odetchnęli z ulgą. Obrońca gospodarzy wykorzystał podanie głową Karola Świderskiego i z bliska pokonał Pavelsa Steinborsa.

Jagiellonia jednak nie zadowoliła się jednym punktem i podjęła jeszcze jedną próbę ataku. Lewą stroną przedarł się Cillian Sheridan, który podał płasko w pole karne, a tam nogę dołożył Wójcicki. Kibice, piłkarze i sztab szkoleniowy Jagiellonii oszaleli z radości, gdynianie padli na murawę nie wierząc w to, co się właśnie wydarzyło.

Arka w Białymstoku przez niemal cały mecz grała odważnie w ofensywie i bardzo skutecznie, pewnie w obronie. W 20. minucie goście wyszli na prowadzenie, kiedy rzut karny wykorzystał Mateusz Szwoch. Chwilę wcześniej Guilherme faulował w polu karnym Lukę Zarandię.

Jagiellonia atakowała, ale skuteczności i szczęścia brakowało Romanowi Bezjakowi. Jego uderzenia albo bronił Steinbors, albo piłka odbijała się od słupka. W 40. minucie Słoweniec wykorzystał jednak dobre podanie Guilherme i doprowadził do remisu.

Chociaż gospodarze atakowali, to na ponowne prowadzenie wyszła Arka. Złe zagranie Tarasa Romanczuka wykorzystał Szwoch, który pięknym uderzeniem w okienko strzelił swojego drugiego gola w tym meczu. Gdynianie prowadzili i mądrze bronili niemal do samego końca. Ich nieliczne błędy zostały skarcone raptem w dwie minuty.

Jagiellonia prowadzi w tabeli Ekstraklasy i ma trzy punkty więcej od Legii, która w niedzielę zmierzy się z Wisłą Kraków (godz. 18). Arka w kilkadziesiąt sekund straciła szansę wskoczenia na ósme miejsce i wciąż jest dziewiąta z dwoma punktami straty do Zagłębia Lubin.

W następnej kolejce Jagiellonia zagra na wyjeździe z Zagłębiem (2 kwietnia, 15.30), a Arka podejmie Legię (31 marca, 20.30).