Zbigniew Boniek po zwolnieniu Adama Nawałki wymyślił na selekcjonera Jerzego Brzęczka. Okazuje się jednak, co zdradził sam prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, że w kręgu kandydatów był wtedy Gennaro Gattuso, obecnie szkoleniowiec SSC Napoli. - Był czas, gdy myślałem, by mianować go selekcjonerem reprezentacji Polski. Wtedy jednak był już zajęty. Taki pomysł jednak wpadł mi do głowy - przyznał Boniek na antenie włoskiego Radia Kiss Kiss.

Gattuso w 2018 roku prowadził AC Milan. Boniek przyznał, że spotkał się z nim zaledwie kilka razy i nie miało to nic wspólnego z zatrudnieniem go na selekcjonera. - Znałem go jako zawodnika, kibicowałem mu. Widzieliśmy się ze dwa, trzy razy w życiu, ale zawsze tylko na "dzień dobry", "do widzenia" - powiedział Boniek, który na antenie radia potwierdził również, że rozważał innego kandydata z Włoch na selekcjonera - Gianniego De Biasiego.