Czy nowy kontrakt gwarantuje lepszą trawę? Obie strony są przekonane, że powtórki z ostatnich meczów eliminacyjnych nie będzie. Nie chcą za to zdradzać szczegółów. Skorzystamy z ekspertyz polskich i zagranicznych fachowców. Mam nadzieję, że wszystkie nasze wymagania zostaną spełnione i stadion sobie z nimi poradzi. Mieliśmy pewne problemy, ale działamy jako partnerzy i chcemy, żeby się nie powtórzyły. To piękny stadion, który zasługuje na świetną murawę - zapewnia sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski. Po obu stronach są profesjonaliści i zrobimy wszystko, by dobrze wypełnić kontrakt. Wprowadziliśmy kilka zmian o charakterze technicznym. Wspólnie zadbamy o to, by stadion był przygotowany jak najlepiej. - dodaje Włodzimierz Dola, nowy prezes Pl.2012 +, operatora stadionu.

800 tys. zł za mecz

Przyznaje jednak, że suma kontraktu nie zmieniła się znacząco, co oznacza, według naszych informacji, około 800 tys. PLN za mecz. PZPN nie zdecydował się zatem na podwyższenie sumy kontraktu i szansy pozyskania murawy z nieco droższych, ale dających większą pewność plantacji. PGE Narodowy będzie wybierać z najtańszych kontrahentów, bo i tak przy okazji meczów kadry z trudem wychodzi na zero. Więcej na ten temat dowiemy się za tydzień, kiedy zostaną ogłoszone szczegóły dotyczące nowego przetargu na dostawę i układanie murawy.

Zbigniew Boniek tłumaczy fatalną murawę na Narodowym. "To strata czasu"

Na Narodowym dopiero w czerwcu

Reprezentacja Polski rozegrała do tej pory na PGE Narodowym 27 meczów i tylko dwukrotnie przegrała. W tym roku ma zagrać w Warszawie 2 czerwca, z Rosją, w ostatnim sprawdzianie przed Euro 2020. 2 maja kibice mogą się natomiast szykować na finał Pucharu Polski. Mecze Ligi Narodów pozostają opcją, co oznacza że PZPN może swobodnie decydować o miejscu rozgrywania tych spotkań. Czy zatem po wakacjach kadra zagra jeszcze w tym roku jakieś spotkanie na Narodowym, na razie nie wiadomo.

