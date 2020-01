Szymański o polskich piłkarzach, którzy odeszli do Włoch: Trudno im się odnaleźć

Sebastian Szymański nie żałuje transferu do Rosji. - Trafiłem do odpowiedniego klubu. Wielu kolegów wyglądających w poprzednim sezonie Ekstraklasy lepiej ode mnie, wybrało opcję przenosin do Włoch i trudno im się odnaleźć - mówi Szymański w rozmowie z TVP Sport.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

