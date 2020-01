Krystian Bielik po raz pierwszy zabrał głos po zerwaniu więzadeł krzyżowych przednich w poniedziałkowym spotkaniu zespołów U-23 pomiędzy Derby County a Tottenhamem.

Bielik o swojej kontuzji: "Jestem absolutnie zdruzgotany"

Piłkarz Derby County napisał: - Jestem absolutnie zdruzgotany, że doznałem kontuzji kolana, co sprawia, że stracę resztę sezonu. Stawię czoła temu wyzwaniu z silną mentalnością i determinacją do zrobienia wszystkiego, co jest ode mnie wymagane podczas rehabilitacji, aby powrócić w jak najlepszej formie. Chciałbym podziękować za wsparcie trenerom, moim kolegom z zespołu i wszystkim fanom. Dam z siebie wszystko, aby mieć poza boiskiem pozytywny wpływ na moich kolegów z drużyny w jakikolwiek możliwy sposób. Do zobaczenia wkrótce.

Po wpisie Polak dostał mnóstwo słów wsparcia od wielu piłkarzy. Jednym z pierwszych, który to zrobił, był Dejan Iljev, nowy bramkarz Jagiellonii Białystok wypożyczony z Arsenalu. Macedończyk napisał: "Stay strong mordo".

Krystian Bielik to najdroższy transfer w historii Derby County (kosztował równowartość 10 mln euro). W trwającym sezonie zagrał w dwudziestu ligowych spotkaniach. Poniedziałkowy mecz w zespole rezerw był dla niego pierwszym od 30 grudnia, kiedy to dostał czerwoną kartkę w meczu z Charltonem. Po nim został zawieszony na trzy ligowe spotkania. Poniedziałkowy występ w drużynie U-23 miał być dla niego szansą na rytmu meczowego.

Nie ma jeszcze dokładnych rokowań, ale w przypadku takich urazów jak zerwanie więzadeł krzyżowych przednich, trzeba zakładać co najmniej kilkumiesięczną przerwę Bielika. Oznacza to, że reprezentant Polski nie zagra już w tym sezonie, zabraknie go również na Euro 2020.