Jacek Góralski podpisze kontrakt z Kairatem Ałmaty. Jak poinformował "Przegląd Sportowy", w najbliższy weekend uda się z Mariuszem Piekarskim, swoim agentem, do Turcji, gdzie przebywa na zgrupowaniu kazachski Kairat Ałmaty, by podpisać z klubem 2,5-roczny kontrakt.

Choć Łudogorec, w którym dotychczas występował Góralski, bardzo chciał zatrzymać swojego piłkarza, Kairat zrobił wszystko, by wykupić reprezentanta Polski. Według nieoficjalnych doniesień, pomocnik ma zarabiać ok. 20 tys. euro miesięcznie, dzięki czemu zarabiałby dwukrotność tego, co otrzymał w Bułgarii. W Kairacie będzie występował z Konradem Wrzesińskim, który rok temu trafił do Kazachstanu z Zagłębia Sosnowiec.

Pozyskaniem Góralskiego, który może niemalże czuć się pewnym gry w reprezentacji Polski podczas zbliżającego się Euro 2020, zainteresowane były także m.in. Istanbul Basaksehir, Sivasspor czy Denizlispor, a także mistrz MLS Seattle Sounders. Ostatecznie, m.in. ze względów finansowych, wygrała oferta kazachskiego zespołu.

Jacek Góralski jest zawodnikiem Łudogorca Razgrad od sezonu 2017/2018. Rozegrał w nim dotychczas 93 mecze, w zeszłym sezonie sięgając po tytuł mistrza Bułgarii. W reprezentacji Polski debiutował podczas towarzyskiego meczu ze Słowenią w listopadzie 2016 roku. Był częścią kadry powołanej na mistrzostwa świata w Rosji sprzed 2 lat.