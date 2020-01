Menedżer Bielika zły na sztab Derby. Polak w tym meczu nie powinien w ogóle grać

- On jest mocno przygnębiony, przeżywa to - mówi Sport.pl menadżer Krystiana Bielika, o kontuzji reprezentanta Polski. Ta wyklucza go z gry minimum na pół roku. Cezary Kucharski był zły gdy dowiedział się, że Polak został wysłany do meczu rezerw Derby County. To podczas niego doznał poważnego urazu.

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

