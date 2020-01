Kamil Grosicki to bez wątpienia jeden z ulubieńców trenera Hull City Granta McCanna 31-latek rozegrał w Championship 27 spotkań (2292 minuty na boisku), w których strzelił 7 goli i zanotował 4 asysty. Dodając do tego mecze w reprezentacji Polski i Pucharze Anglii na "liczniku" skrzydłowego są już 32 spotkania.

Charlton - Hull 2:2. Dwie asysty Kamila Grosickiego [ELEVEN SPORTS]

Angielskie media: Kamil Grosicki coraz bardziej zmęczony sezonem. "Powoli kończy się paliwo"

W niedzielę "Tygrysy" przegrały na własnym boisku z Fulham 0:1. Zdaniem dziennikarzy portalu hulldailymail.co.uk jednym ze słabszych zawodników tego meczu był właśnie Grosicki. "Żaden z piłkarzy Hull nie odczuwa trudów sezonu tak mocno, jak polski skrzydłowy [...]. Świąteczny, meczowy maraton nie był zbyt udany w jego wykonaniu, podobnie jak spotkanie z Fulham. Grosicki miał kilka okazji, by zagrozić bramce rywala, jednak obrońcy radzili sobie z nim bez większych problemów [...]. Być może w maju będzie miał na koncie 50 meczów, jednak już teraz wydaje się, że jedna z najgroźniejszych broni Hull traci powoli paliwo. Nie może to zresztą dziwić - Grosicki rozpoczął przygotowania do sezonu zaledwie na trzy tygodnie przed startem rozgrywek ligowych" - twierdzą angielscy dziennikarze.

"Sztab trenerski powoli zaczyna zdawać sobie sprawę z problemów Grosickiego - mecz 3. rundy Pucharu Anglii z Rotherdam United zawodnik rozpoczął na ławce rezerwowych [...]. Być może przyczyną gorszej formy Grosickiego jest również nie do końca wyjaśniona kwestia jego nowej umowy. Władze Hull wciąż nie zdecydowały o tym, czy przedłużyć z nim kontrakt o kolejny rok [...]. Nie ulega wątpliwości, że Polak wciąż może mieć ogromny wpływ na wyniki zespołu" - czytamy na portalu hulldailymail.co.uk.

Grosickim, jak niemal w każdym oknie transferowym w ostatnich latach, już teraz interesuje się kilka klubów. On sam zdradził jednak, że chce zostać w Hull i w przyszłym sezonie wciąż reprezentować barwy "Tygrysów". Kierownictwo klubu z KCOM Stadium musi zaproponować nową umowę do 1 marca - później reprezentant Polski może rozpocząć negocjacje z innymi drużynami. - Mój agent rozmawia o przedłużeniu, a klub ma czas na decyzję do 1 marca. Gdzieś w tle słyszę, że jest zainteresowanie innych klubów, ale dla mnie priorytetem jest gra w Hull - przyznał Grosicki w rozmowie z "Super Expressem".

