Damian Szymański zmienia klub. Walczy o wyjazd na Euro 2020

Wiele wskazuje na to, że Damian Szymański zostanie wypożyczony do AEK-u Ateny - twierdzi Piotr Koźmiński z "Super Expressu". Piłkarz jest już w Grecji, gdzie trwają ostatnie rozmowy. Oznacza to, że pomocnik nie trafi do Legii Warszawa, która również myślała o tym transferze.

ANTONIO CALANNI/AP

