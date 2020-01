Finlandia i Ukraina, to marcowi rywale reprezentacji Polski. Meczami z tymi drużynami Biało-czerwoni rozpoczną przygotowania do tegorocznych mistrzostw Europy. Przygotowania, podczas których Jerzy Brzęczek będzie mógł sprawdzić piłkarzy, którzy nie byli powoływani do kadry podczas eliminacji Euro.

REKLAMA

Mateusz Borek: Tak powinna grać reprezentacja Polski [DOGRYWKA]

Mateusz Borek wskazał piłkarza, którego powinien sprawdzić Brzęczek

Mateusz Borek uważa, że wśród sprawdzanych zawodników powinien znaleźć się Rafał Augustyniak. - Jeszcze raz proszę trenera Brzęczka o sprawdzenie Rafała Augustyniaka z ligi rosyjskiej. 26 lat. Gra wszystko. 20 meczów - gol plus dwie asysty. Topowa liczba odbiorów w lidze i tylko jedna żółta kartka - napisał na Twitterze dziennikarz Polsatu Sport.

Augustyniak rzeczywiście jest jednym z wyróżniających się zawodników ligi rosyjskiej. Pomocnik od lipca 2019 roku jest zawodnikiem Urału Jekaterynburg, do którego trafił z Miedzi Legnica. W drużynie Dmitriego Parfenowa jest jedną z wiodących postaci. W dodatku w całej lidze rosyjskiej jest jednym z najlepszych graczy pod względem liczby odbiorów.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE