boromir195419 22 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Prawda jest taka że Brzęczek prawdziwym trenerem jeszcze nie jest .. co udowodnił wielokrotnie ale cały czas się uczy, Mamnadzieję ''ze sięnaumie'' To żart . Boniek wrzucił go od razu ''na głęboką wodę . to wielkie ryzyko ten niesamowity awans po niewielkim sukcesie w naszej lidze ... a nasza liga należy do najsłabszych na świecie . Podsumowując - albo Jurek nauczy się pływać , albo utonie . Drugiej szansy nie dostanie bo to ostatnia kadencja Bońka jako prezesa PZPN / przepisy/,