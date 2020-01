- Mamy bilety na linie Qatar Airways, które z powodu konfliktu dyplomatycznego z Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi nie mogą korzystać z korytarzy lotniczych tych państw i muszą latać nad Iranem. Taka sytuacja nas niepokoi - powiedział Janne Andersson, selekcjoner reprezentacji Szwecji.

Drużyna, która będzie rywalem reprezentacji Polski w fazie grupowej Euro 2020, obecnie przebywa na zgrupowaniu w Katarze. W poniedziałek ma wrócić do Sztokholmu, ale piłkarze i trenerzy boją się przelatywać nad terytorium Iranu, gdzie w środę rano rozbił się samolot pasażerski ukraińskich linii lotniczych. Mimo że do katastrofy doszło najprawdopodobniej z powodu awarii silnika, to w mediach pojawia się sporo pogłosek o tym, że do wypadku samolotu ktoś mógł się przyczynić. Dodatkowy niepokój wzbudza jednak przede wszystkim konflikt Iranu ze Stanami Zjednoczonymi w wyniku którego w środę z terytorium irańskiego wystrzelono pociski, które spadły na amerykańską bazę lotniczą Al Asad w Iraku oraz lotnisko Irbilu w irackim Kurdystanie.

Przedstawiciele szwedzkiej federacji próbowali zmienić bilety i wrócić do kraju samolotem innych linii lotniczych, których rejsy nie przebiegają przez przestrzeń powietrzną Iranu, ale większość linii nie ma już wolnych miejsc. - Myśl o locie nad Iranem w sytuacji, o której rozwoju nic nie wiadomo, nie jest przyjemna zarówno dla mnie jak i moich piłkarzy. Zamiast spokojnego zgrupowania mamy pewien stres. Kupując bilety rzadko zastanawiamy się nad trasą samolotu, szczególnie jeżeli są to renomowane linie. Teraz czujemy się jak w pułapce - dodał Andersson.

Szwecja, która na tegorocznych mistrzostwach Europy zagra z Polską, Hiszpanią i zwycięzcą barażu (Irlandia, Irlandia Północna, Bośnia i Hercegowina lub Słowacja) na zgrupowaniu w Katarze przebywa od 3 stycznia. W czwartek rozegra mecz towarzyski, w którym jej rywalem będzie Mołdawia.

