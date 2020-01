Reprezentacja Szwecji przebywa na zgrupowaniu w Katarze, gdzie w najbliższych dniach rozegra mecze towarzyskie z Kosowem i Mołdawią. To element przygotowań do czerwcowego Euro 2020, na którym Szwedzi zagrają w grupie z Polską i Hiszpanią (czwartą drużyną wyłonią marcowe baraże). Podczas zgrupowania trener Janne Andersson został zapytany, czy wyobraża sobie powrót Zlatana Ibrahimovicia do reprezentacji.

- Jego powrót byłby mile widziany - przyznał trener Szwedów. - Czekam na sygnał od niego. Gdyby zmienił zdanie i chciał grać dla reprezentacji, to drzwi są otwarte - dodał. Ibrahimović nie występuje w drużynie narodowej od 2016 roku. Wtedy to po mistrzostwach Europy zrezygnował z występów reprezentacyjnych. Dotychczas Andersson przekonywał, że nie potrzebuje napastnika, bo bez niego zespół doszedł do ćwierćfinału mistrzostw świata w Rosji i bez problemu awansował na Euro 2020.

Ibrahimović wróci do reprezentacji?

Ibrahimović jesienią krytykował Anderssona za niektóre powołania do kadry. Selekcjoner już o tym zapomniał. - Trzeba odsunąć na bok animozje. Miejsce dla Zlatana jest, pod warunkiem, że on sam tego chce - przyznał. 38-latek zagrał dla reprezentacji "Trzech Koron" 116 spotkań, w których strzelił 62 gole. Ostatnio wrócił do Milanu, a w poniedziałek może zadebiutować w spotkaniu Serie A z Sampdorią. Relacja od 15:00 na Sport.pl.