Tomasz Włodarczyk: Zostało pół roku do rozpoczęcia Euro 2020, turnieju w 11 państwach. Gdyby pan był wtedy prezesem UEFA, głosowałby pan za tym pomysłem?

Aleksander Ceferin: Trudno mi powiedzieć. To pewnego rodzaju wyjątek – uczczenie 60-lecia UEFA. Jestem przekonany, że ten pomysł szybko się nie powtórzy. Być może nigdy. Na pewno nie póki będę u sterów europejskiego futbolu.

Czyli nie jest pan fanem tego formatu?

- Szczerze mówiąc, nie. To dla nas ogromne wyzwanie logistyczne. Nie wspominając o kibicach, którzy będą chcieli podróżować za swoją reprezentacją. Różne waluty, drogie przeloty, hotele, skomplikowana legislacja, potrzeba wiz. Część krajów nie jest w Unii Europejskiej. Wszystko to rodzi mnóstwo problemów. Naszym centrum operacyjnym będzie Nyon, co podczas takich turniejów jest niestandardowym podejściem, ale w zasadzie w każdym mieście musimy rozlokować więcej ludzi niż zazwyczaj.

Czekają nas podróże po całym kontynencie – z Baku do Dublina, z Sankt Petersburga do Bilbao, z dnia na dzień. Nie będzie łatwo, ale koniec końców jestem przekonany, że sobie świetnie poradzimy. Potem wracamy jednak do rozgrywania turniejów – mistrzostw Europy czy finałów europejskich pucharów – w bardziej przystępnych miejscach. EURO organizowane w dwóch krajach, jak w Polsce i na Ukrainie w 2012 roku, w zupełności wystarcza. Przyjęcie 24 reprezentacji i ich kibiców to nie lada wyczyn. Jednak nie potrzeba aż tylu gospodarzy, aby sobie z tym poradzić.

Miał to być turniej europejskiej jedności, a będzie turniej nierówności. Część gospodarzy wszystkie mecze grupowe zagra u siebie, część nie. Z kolei zespoły z grupy A, grające w Baku i Rzymie, czeka dużo bardziej mordercza faza grupowa – podróże, klimat - niż zespoły grające np. w Monachium i Budapeszcie.

- Oczywiście. Format ma sporo słabości. Gwarantuję, że szybko się nie powtórzy. Jednak nawet jeśli nie ja go proponowałem, nie przesadzałbym z krytyką wydarzenia, które jeszcze się nie odbyło. Niestety dziś takie wydawanie wyroków z góry to norma. Ale futbol się zmienia. Czy gospodarze mają dziś faktycznie tak dużą przewagę? Jeśli jesteś dobry, i tak wygrywasz, bez względu na miejsce rozgrywania meczu. Lubię, gdy państwo organizujące mistrzostwa pozostaje jak najdłużej w turnieju, bo atmosfera jest zdecydowanie lepsza. Lokalna społeczność bardziej zaangażowana. Natomiast w przypadku EURO 2020 kilku gospodarzy zabraknie już na starcie.

To kolejny minus.

- Dlatego EURO 2020 będzie wielkim wyzwaniem. Transport z Rzymu do Baku jest pewnym ekstremum... Ale skoro już to robimy i nie ma odwrotu, staram się nastawić optymistycznie. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby turniej stał na jak najwyższym poziomie. Ostatecznie będzie to historyczne wydarzenie. Jedyne takie mistrzostwa do tej pory.

W maju powiedział pan: "Futbol nie jest na sprzedaż". Nie za późno na takie stwierdzenie? Przecież piłka nożna kręci się wokół ogromnych pieniędzy.

- Nie o to chodziło w tej wypowiedzi. Wszyscy zarabiamy na futbolu, pan również, ale czy to od razu oznacza, że można pana zmusić do każdej idei – kupić opinię czy przekonania? Nie sądzę. Oczywiście, działamy w lukratywnym biznesie, ale nie widzę w tym nic złego, dopóki wiemy, jak dysponować gotówką. UEFA generuje 6 miliardów euro rocznie, z czego 85 procent wraca do futbolu na różnych poziomach. Stawiamy na ciągły rozwój – od grassroots po futbol kobiecy, który przez lata został bardzo zaniedbany – dlatego nigdy nie powiem, że mamy za dużo pieniędzy. Dajemy szansę nowym federacjom – pośrednio lub bezpośrednio. Polska bardzo dużo zyskała przez organizację mistrzostw Europy, przez korzystanie z funduszy UEFA, przez to że scentralizowaliśmy prawa tv.

Piłkarski kalendarz staje się zawiły i przepełniony. Najważniejsze rozgrywki pęcznieją w błyskawicznym tempie. Dla pieniędzy właśnie. 48–zespołowe mistrzostwa świata rozgrywane w Kanadzie, USA i Meksyku wygenerują rekordowe przychody. Trudno uwierzyć, że chodzi tu o podniesienie poziomu sportowego.

- Opierałem się temu pomysłowi. On oczywiście ma też swoje plusy, bo łączy jeszcze więcej nacji, które będą mogły cieszyć się tak wspaniałym wydarzeniem jak mundial. Największa piłkarska impreza wraca do Stanów Zjednoczonych, w których piłka nożna rozwija się w szalonym tempie. To także będzie ogromny impuls dla popularyzacji dyscypliny. Możemy brać przykład z Amerykanów, jak zajęli się futbolem kobiecym. Ale zgoda – poziom niektórych meczów nie będzie satysfakcjonujący. Sam jestem ciekaw, jak tak ogromny turniej będzie poprowadzony. Widzę w nim pewien potencjał. Ale są też zagrożenia. Nie chcę zbytnio krytykować czegoś, czego jeszcze nie widziałem, nie przeżyłem. Na razie jestem dość zdystansowany wobec tego przedsięwzięcia. Mamy jeszcze sześć lat. Teraz najważniejsze jest EURO.

A po turnieju mecz mistrza Starego Kontynentu ze zdobywcą Copa America?

- Faktycznie, jest taki pomysł. Wiele razy o tym dyskutowaliśmy wewnątrz naszej organizacji oraz z partnerami z CONMEBOL. Chcemy to zrobić, ale obecnie problemem jest kalendarz. Nie mamy gdzie takiego spotkania wcisnąć w napięty już terminarz, który ustaliliśmy do 2024 roku. W tym momencie nie mówię jeszcze kategorycznego "nie", jednak zorganizowanie meczu po EURO i Copa America 2020 wydaje się mało prawdopodobne.

A cztery lata później?

- Zobaczymy. Wtedy będziemy mieli inny kształt piłkarskiego kalendarza, więc to bardziej możliwe. Uważam, że mogłoby to być interesujące i prestiżowe wydarzenie. Takie mecze odbywały się już w przeszłości. Można do tego wrócić.

Liga Narodów to kolejna nowość w terminarzu. Moim zdaniem to akurat bardzo udany format, ale zaledwie po jednym cyklu przeszedł ewolucję.

- Lidze Narodów przyjrzeliśmy się w praktyce i na razie nie planujemy dalej przy niej majstrować. Generalnie byłem zaskoczony, jak dużym sukcesem się okazała. Federacje są zadowolone, że nie muszą rozgrywać nudnych meczów towarzyskich. Rywalizacja jest większa, a zmiany, które zaakceptowaliśmy w grudniu, czyli powiększenie grup do czterech drużyn, uważam za słuszną kosmetykę. Powinno być jeszcze ciekawiej.

Boi się pan powstania Superligi?

- Nie, bo jestem przekonany, że do tego nie dojdzie. Na pewno nie, kiedy jestem prezydentem UEFA.

Dlaczego?

- Bo ludzie kierujący światową piłką i największymi klubami mają odpowiednio dużo oleju w głowie, aby zrozumieć, że Superliga zrujnowałaby futbol. Oczywiście, jest kilku takich, którzy uważają swoje interesy za najważniejsze. Nie liczą się z innymi. Najlepiej, gdyby w rozgrywkach europejskich brało udział kilkanaście klubów. A reszta? Nie obchodzi ich to. Dla nich to amatorzy. W taką definicję amatora wpisują się np. wszystkie polskie zespoły. Dla tych – muszę to podkreślić – tylko kilku osób takie drużyny są nieistotne. Ale to nie jest moja wizja futbolu. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby powstrzymać mocarstwowe zapędy zdecydowanej mniejszości.

To, co do tej pory słyszeliśmy o rewolucyjnych planach, to był tylko balon próbny? Czy już grożenie rozłamem?

- Nie wiem, co wyobraża sobie wąskie grono ludzi, którym marzy się zagarnięcie wszystkiego dla siebie i jak poważne to groźby z ich strony, ale widzę zdecydowanie większą grupę, przez którą przemawia rozsądek. Dlatego Superliga wydaje mi się niemożliwa do zrealizowania.

A Liga Mistrzów w weekendy?

- Na pewno nie. Wiemy, że przez taki manewr z terminarzem moglibyśmy wygenerować o wiele większe przychody. Przede wszystkim dlatego, że gralibyśmy o innych porach, dostosowując się do różnicy czasu pomiędzy kontynentami, na których mamy duże rynki zbytu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że musimy szanować ligi krajowe. Zmieniając terminarz LM, zniszczylibyśmy środowisko piłkarskie u jego podstaw, a to mogłoby doprowadzić do wielkiego chaosu. Liga Mistrzów w weekendy na pewno odpada. Ani teraz, ani w najbliższej przyszłości ten pomysł nie zostanie zrealizowany.

Co z powiększeniem Champions League? Jedną z propozycji zmiany formatu wysunęli Francuzi. 36 uczestników z grupami po sześć zespołów. Jest też pomysł podzielenia 32 uczestników na cztery grupy po osiem drużyn.

- Wie pan, ile mamy takich koncepcji na stole? Mnóstwo. W kształtowanie rozgrywek angażują się kluby, ligi, krajowe federacje czy ECA (Europejskie Stowarzyszenie Klubów). Mój plan to spokojnie przeanalizować pomysły, przeprowadzić konsultacje z wszystkimi udziałowcami i dopiero podjąć decyzje na lata 2024-2027. Mamy czas, aby przeprowadzić rzeczową dyskusję w tym temacie. Nie ma sensu znacząco jej przyspieszać. Postawimy na debatę, która powinna ruszyć na nowo w tym roku.

UEFA zamrozi miejsca w kolejnej edycji LM dla uczestników ćwierćfinałów lub półfinałów?

- Myślimy o tym. Jeszcze nie wiemy, jak dokładnie to zrobić, ale powinniśmy wprowadzić taki parasol ochronny. Dlaczego? Idealnym przykładem jest Ajax Amsterdam. Budujesz ciekawą, młodą drużynę, opartą na atrakcyjnej grze w piłkę. Dzięki ciężkiej pracy dochodzisz do półfinału Champions League, ocierasz się o finał, a mimo to nie jesteś pewny, czy zagrasz w przyszłorocznej edycji, bo współczynnik twojego kraju w rankingu ci tego nie gwarantuje. W związku z tym trudno zaplanować budżet. Jeśli jesteś klubem ze średniej półki, musisz sprzedać kilku piłkarzy. Nie robisz kroku naprzód mimo osiągniętego sukcesu. Dlatego musimy znaleźć system, który będzie nagradzał wynik sportowy, a nie tylko automatycznie napędzał tych, którzy grają w największych ligach i zajmują tam miejsca 1–4.

Gdyby dobra postawa na boisku, np. dojście do półfinału, oznaczała udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, klub mógłby dalej się rozwijać. Spokojniej planować przyszłość. Przypadki takie jak Ajaxu nie zdarzają się często. W dziewięciu na dziesięć edycji Champions League możemy wytypować uczestników ścigających się na ostatniej prostej. Dlatego wielka ochrona nie będzie konieczna. Ale powinniśmy zaopiekować się tymi, którzy raz na jakiś czas robią coś wyjątkowego.

Europa Conference League, trzeci europejski puchar, który rusza za rok, to kompromis dużych klubów z mniejszymi?

- Każda decyzja, którą podejmujesz w życiu, i tak samo w futbolu, to pewnego rodzaju kompromis. Powód powstania ECL, w którym duży udział miał Dariusz Mioduski, był prosty. Mniejsze kluby chciały budować swój prestiż. Uczestniczyć w międzynarodowych rozgrywkach, bo nie zarabiają odpowiednio dużo na występach na własnym podwórku. W lidze słoweńskiej kluby otrzymują z praw telewizyjnych od 50 do 80 tysięcy euro rocznie. Tyle co nic! Finansowa przepaść tylko się powiększa. Jak w takim wypadku można rywalizować z przeciętnym angielskim zespołem, który otrzymuje sto milionów funtów? Największe ligi są lata świetlne przed resztą.

Słowenia to jedno, ale nawet Polska, która jest dużym rynkiem, nie ma gotówki pozwalającej jej równać do najlepszych. Dlatego powstał trzeci puchar, który zaprasza do finansowego stołu słabszych. Ma wciągnąć do międzynarodowej rywalizacji więcej krajów. Dać szansę rozwoju. Być zastrzykiem dla drużyn z Austrii, Szwajcarii, Holandii, Węgier, Czech czy Polski. W kilkuletnim planie, jeśli klub regularnie kwalifikowałby się do ECL, ma możliwość rozwoju – powalczenia o coś więcej w Europie. O awans do fazy grupowej LE czy LM. Pewnie będziemy musieli przyzwyczaić się do tego formatu, jak do wszystkiego co nowe, ale jestem przekonany, że pomysł się sprawdzi. 99 procent klubów było za powstaniem ECL.

Słyszałem, że jeśli rozgrywki okażą się sukcesem, szybko powiększycie je do 64 uczestników.

- Pochylaliśmy się nad różnymi pomysłami. Na razie plan jest taki: Liga Mistrzów – 32, Liga Europy – 32, Europa Conference League – 32 uczestników.

Jednym z pana pomysłów, aby utemperować mocarstwowe zapędy największych klubów, jest ograniczenie liczby zawodników w kadrze i możliwości ich wypożyczenia.

- Do tego potrzebna byłaby współpraca całego środowiska. W europejskich rozgrywkach już taki limit funkcjonuje. Możesz mieć 25 piłkarzy w kadrze. Trzeba jednak pomyśleć o tej koncepcji szerzej. W przeciwnym razie największe kluby, które nie przestaną się wzbogacać, wykupią wszystkich najlepszych graczy na rynku – będą mieli 186 graczy na kontraktach. Chyba nie o to w tym chodzi?

Oni potrzebują szerokich kadr, skoro Liverpool musiał zagrać dwa mecze w dwa dni na dwóch różnych kontynentach. Czy to nie szaleństwo?

- Tak, ale UEFA nie może brać całej winy na siebie. Liverpool, który sobie poradził, bo pewnie ma ok. 50 piłkarzy do dyspozycji, cierpiał przez udział w rozgrywkach, które organizują inni. Nie my. Fakt, to nienormalne, że niektórzy zawodnicy mają po 15 dni urlopu w roku – to już gladiatorzy, a nie piłkarze. Moim zdaniem dwa krajowe puchary, przy takiej intensywności klubowych i reprezentacyjnych rozgrywek, to za dużo. Francuzi z jednego zrezygnowali. Anglicy też powinni zastanowić się nad zlikwidowaniem Pucharu Ligi.

Jednym z czterech najważniejszych punktów pana wystąpienia po powtórnym wyborze na prezydenta UEFA był "Szacunek". To teraz gorący temat zważywszy na wzmożoną falę rasistowskich zachowań na stadionach. Czy UEFA nie powinna działać w tym temacie jeszcze ostrzej?

- Nasze zasady są bardzo restrykcyjne. W temacie rasizmu mamy jasną politykę – zero tolerancji. Jednak muszę też wskazać na tych, którzy powinni nam w tym aspekcie bardzo pomagać – polityków, rządy. Potrzebna jest edukacja od najmłodszych lat, czym jest rasizm. Musimy zaatakować ten problem wspólnie. Futbol to tylko odbicie społeczeństwa. Uważam, że w Europie w temacie tolerancji następują bardzo niepokojące przemiany. Stajemy się coraz bardziej wrogo nastawieni do mniejszości i inności. Niemal codziennie mamy nowe przykłady rasistowskich zachowań. To niedopuszczalne. Staramy się z tym walczyć. Także prewencyjnie, poprzez kampanie "No to racism" czy "Equal game". Rozmawiamy z dziećmi. Edukujemy je. Ale cała odpowiedzialność nie może spoczywać na UEFA.

Nie możecie zrobić nic więcej?

- Zawsze możemy karać mocniej. Być ostrzejszymi policjantami. Nie zależy mi jednak na działaniu pod publiczkę. Trzeba podejść do problemu inteligentnie, bo przecież tym idiotom na trybunach, którzy są rasistami, nie zależy na swojej drużynie czy tym, co dzieje się na boisku. Mają gdzieś, czy ich reprezentacja lub klub zostaną ukarane walkowerem, wyrzuceniem z rozgrywek lub wysoką karą finansową. Lubią prowokować. Być w centrum uwagi. Mieć wpływ. Gdy reagują media, czują się zauważeni. Dlatego wymierzanie drakońskich kar, jeśli nie dotyczy bezpośrednich sprawców, uważam za nieskuteczne.

Co, jeśli rasistowsko zachowuje się nie kibic tylko np. prezes? Prezes Brescii powiedział o Mario Balotellim, że chce się wybielić, ale mu to średnio wychodzi?

- Gdyby sytuacja miała miejsce na meczu organizowanym przez UEFA gwarantuję panu, że zostałby surowo ukarany. W przypadku meczu Serie A decyzja leży po stronie komitetu dyscyplinarnego włoskiej ligi i tamtejszej federacji.

Ostatnio ostro wypowiedział się pan na temat VAR, czy raczej - sposobu jego używania.

- Nie może być tak, że technologia, która miała ustrzec sędziów przed popełnianiem błędów, pogłębia kontrowersje. Jestem w stanie zaakceptować, że arbiter czasami źle oceni sytuację, ale nie gdy doprowadza do tego narzędzie, które miało być dla niego wsparciem. Dziś patrzymy na ekran telewizora i nie mamy pojęcia, co się właściwie dzieje. VAR musi być przejrzysty. Czas od zatrzymania gry do podjęcia decyzji nie może być zbyt długi, musi być jasne, kto właściwie podejmuje te decyzje o spalonym czy faulu: sędzia główny czy sędzia VAR, trzeba sobie zadać pytanie, o ile podań do tyłu można cofać akcję w poszukiwaniu przewinienia. Pytań jest dużo.

Dziś linia VAR jest bardzo cienka. Kto i w jaki sposób ją rysuje? Jakich konkretnie rozmiarów powinna być? Gdy pojawia się na murawie w sytuacji stykowej, sędzia musi oceniać, czy palec lub nos zawodnika wystaje poza nią. Analizujemy mikroskopijne błędy. Rozpętują się niekończące dyskusje. To przesada. Nie o to w tym wszystkim chodziło. Zaznaczam jednak, że nie jestem przeciwnikiem VAR. Na pewno od niego nie uciekniemy. W jakiejś formie będzie w futbolu już zawsze. Ale trzeba go udoskonalić.

W jaki sposób?

- Choćby przez pogrubienie rysowanej linii, która zaznaczałaby pole wychylenia zawodnika i tworzyła przestrzeń przed nim – tzw. "margines błędu", który wynosiłby kilkanaście centymetrów. To w prosty sposób rozwiązałoby problem oceny minimalnych spalonych. Dopiero jeśli piłkarz wystawałby poza taką linię, arbiter odgwizdywałby przewinienie. Muszę tu zaznaczyć jeszcze jedną rzecz – uważam, że decyzje związane z VAR-em powinien podejmować jedynie sędzia na boisku. To on musi wziąć odpowiedzialność, a nie osoby ukryte w furgonetce czy budynku oddalonym wiele kilometrów od stadionu.

VAR ma pomóc arbitrowi w ocenie sytuacji, przy czym on wciąż może popełnić błąd, tak samo jak popełniają je piłkarze. Inne zagmatwane zagadnienie to zagranie ręką. Jeśli wytłumaczy mi pan, jak działa obecnie ten przepis, będę wdzięczny. Coś jest nie tak, jeśli w siedzibie UEFA goszczę najlepszych trenerów świata, oglądamy różne sytuacje, a potem jedna połowa sali ma inne zdanie od drugiej. Dla jednych była ręka, dla drugich nie. Jak w takim razie w przepisach mieliby połapać się kibice? Stąd dyskusja i praca z IFAB nad usprawnieniem przypisów. Ale w tym i wielu innych aspektach, o których dziś rozmawialiśmy, nie wszystko zależy ode mnie.