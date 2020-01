Pomocnik reprezentacji Polski, Jacek Góralski może już zimą odejść z Łudogorca Razgrad. Według doniesień "Przeglądu Sportowego", piłkarz ma wiele ofert od zagranicznych klubów. Najpoważniej zawodnikiem ma interesować się Kajrat Ałmaty z Kazachstanu, ale pojawiła się także propozycja transferu z MLS.

W USA miejsce w zespole chciałby zaproponować Góralskiemu klub Seattle Sounders. Mistrz amerykańskiej ligi proponuje mu jednak mniejsze pieniądze niż drużyna z Ałmat. To nie jedyne możliwości dla 27-latka, bo kolejnymi zainteresowanymi pozyskaniem go do siebie są tureckie Sivasspor i Denizlispor, a także klub z czołówki tamtejszej ligi, którego piłkarz wraz z menedżerem Mariuszem Piekarskim nie chcą ujawnić.

Góralski ma być przekonany do odejścia z Bułgarii, ale nie wiadomo, czy nastąpi to już teraz. Oferty pojawiają się niemalże co chwilę, ale walczący w 1/16 finału Ligi Europy Łudogorec, który zagra w niej z Interem Mediolan, może nie dać mu odejść do lata. Wtedy Polakowi kończy się kontrakt.

Jacek Góralski jest zawodnikiem Łudogorca Razgrad od sezonu 2017/2018. Rozegrał w nim dotychczas 93 mecze, w zeszłym sezonie sięgając po tytuł mistrza Bułgarii. W reprezentacji Polski debiutował podczas towarzyskiego meczu ze Słowenią w listopadzie 2016 roku. Był częścią kadry powołanej na mistrzostwa świata w Rosji sprzed 2 lat.