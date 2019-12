Reprezentacja Polski wywalczyła jesienią awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Po losowaniu grup wiemy, że na Euro 2020 zagramy z Hiszpanią i Szwecją. Kapitan naszej drużyny narodowej wskazał, jaki jest największy problem polskiej ekipy.

REKLAMA

- Musimy zdawać sobie sprawę, że niezależnie od tego z kim gramy, nie możemy bać się zaatakować większą liczbą zawodników. Nie może być tak, że atakuje tylko dwóch, trzech graczy - powiedział Robert Lewandowski.

Co musi się stać, by Robert Lewandowski zdobył Złotą Piłkę?

Napastnik Bayernu Monachium stwierdził, że w taki sposób nie uda nam się ograć Hiszpanów i Szwedów.

Lewandowski wskazał, jak musimy zagrać z Hiszpanią

- Z Hiszpanami to musi wyglądać tak samo, nie strzelimy gola dwoma, trzema zawodnikami. Z Hiszpanią będzie jeszcze ciężej. Tak jest w każdym klubie, każdej reprezentacji, kiedy gra się w ataku pozycyjnym. Łatwiej o sytuacje, kiedy ma się przewagę w ofensywie - dodał.

Lewandowski udzielił także rady młodszym zawodnikom, którzy wchodzą do reprezentacji. Odkryciem eliminacji był Sebastian Szymański, który pokazał się z bardzo dobrej strony. - Młodzi muszą zdawać sobie sprawę, że jeśli przyzwyczają kibiców, dziennikarzy do pewnego poziomu, to pozostanie na tym poziomie sprawi, że ludzie zaczną mówić, że ten piłkarz zagrał słaby mecz - zakończył kapitan Polaków.

Przyszłoroczne mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 12 czerwca - 12 lipca. Polska zagra w grupie E z Hiszpanią, Szwecją oraz zwycięzcą baraży ścieżki B (Irlandia, Irlandia Północna, Bośnia, Słowacja).