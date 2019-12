54 gole w 58 meczach, 8. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, tytuł najlepszego napastnika świata wg. czytelników goal.com i kilka pobitych rekordów - to dorobek Roberta Lewandowskiego w 2019 roku. W sobotę doszły do tego kolejne osiągnięcia. Najpierw dziennik "Bild" ogłosił, że w jego głosowaniu kapitan reprezentacji Polski został najlepszym piłkarzem Bayernu Monachium w minionych 12 miesiącach. Później opublikowano natomiast ranking najskuteczniejszych strzelców dekady w Bundeslidze, gdzie Lewandowski także okazał się najlepszy.

Mimo kapitalnej formy Lewandowski nie może uciec od pytań dotyczących zakończenia kariery. Polski napastnik ma co prawda przynajmniej jeszcze kilka lat gry przed sobą, ale i tak coraz częściej jest proszony o wyznaczenie terminu rozstania się z piłką. Tym razem poprosił go o to Roman Kołtoń, który na kanale "Prawda Futbolu" zapytał najlepszego strzelca Bayernu Monachium o to, ile lat planuje jeszcze grać w piłkę i czy jest szansa, że wystąpi na mistrzostwach świata w 2026 roku. - Aż tak daleko chyba nie. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Pytanie, jak będę się czuć mentalnie i fizycznie za pięć lat. Wtedy będę mógł podjąć decyzję. Może to, że później wszedłem na obecny poziom, spowoduje, że będę mógł grać dłużej. Widać, że wiek można przesuwać, czego dowodem jest Cristiano Ronaldo - przyznał Lewandowski.

Robert Lewandowski prezesem PZPN?

Lewandowski został zapytany także o to, czy po zakończeniu kariery pójdzie w ślady Zbigniewa Bońka i będzie kandydował na stanowisko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Nie mówię nie, ale nie mówię też tak. To nie jest odpowiedni czas. To też nie jest łatwa praca. Zobaczymy, bo nad tym się jeszcze nie zastanawiałem - odparł 31-latek.

