b0sy 10 minut temu Oceniono 2 razy -2

kurde, jak jeden z głównych piłkarzy reprezentacji mówi, że nie pokonamy piłkarzy grając w piłkę, to nie wiem, jak on chce ich pokonać, wysadzając autobus w powietrze? siłą rzeczy, żeby zdobyć bramkę, trzeba zagrać w piłkę, więc trudno mówić o pokonaniu kogokolwiek, jak się w tę piłkę nie gra. gra piłką a gra w piłkę to również co innego, bo gra w piłkę obejmuje również grę w defensywie. raczej nie widzę hiszpanów przy piłce i polaków przewyższających ich bieganiem. gra obronna nie polega głównie na bieganiu. jeśli chcemy przez 90 minut przewyższać hiszpanów o dwie głowy, to musimy grać w piłkę.