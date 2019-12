17 grudnia, czyli tuż po zakończeniu przez Lokomotiw Moskwa zmagań w rundzie jesiennej, Maciej Rybus przeszedł zabieg kontuzjowanej pachwiny. Polak przez kilkanaście ostatnich miesięcy grał z dużym bólem i właściwie na każde spotkanie wychodził po zastrzykach przeciwbólowych. Twierdził, że gra na 70% możliwości.

- Jestem już po zabiegu. Wszystko jest w porządku. W nowym roku wracam z nowymi siłami" - napisał na swoim Twitterze. I zamieścił też zdjęcie ze szpitala.

30-letni Maciej Rybus doznał poważnego urazu pachwiny rok temu, przez co musiał pauzować dwa miesiące i stracił 14 meczów Lokomotiwu Moskwa. Polak nie zdecydował się wówczas na operację, ale teraz musiał ją rozważyć, bo kontuzja pachwiny wciąż mu dokuczała. Najdogodniejszym terminem był więc okres po zakończeniu jesiennych meczów.

Dokładne badania w Niemczech

Po dokładnych badaniach okazało się, że problem Rybusa powinien rozwiązać prostszy zabieg przepukliny. Niemiecka specjalistka zapewniała, że po nim ból ma ustąpić, a zawodnik po kliku dniach będzie mógł biegać. Jeśli wszystko pójdzie dobrze do normalnych treningów powinien wrócić nawet po 14 dniach.

"Rybus gra z takim bólem, że można było go zanieść lektyką do autokaru" - powiedział Marcin Feddek, dziennikarz Polsatu, w niedawnej "Sekcji Piłkarskiej", co możecie zobaczyć poniżej w materiale wideo.