sector23 pół godziny temu Oceniono 8 razy 4

Specjaliście od "bon tonów" podpowiadam, że na tego typu uroczystości rocznicowe wysyła się zaproszenie, a w przypadku osób szczególnie istotnych doręcza sie osobiścielub przez posłanca. No tak to juz jest. No ale skąd pan prezes Boniek ma to wiedzieć? Na Fordonie panowały inne "bon tony".