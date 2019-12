Finlandia (27.03), Ukraina (31.03), Rosja (2.06) i Islandia (9.06) - z tymi rywalami reprezentacja Polski zmierzy się w meczach towarzyskich przed Euro 2020. Meczach towarzyskich, które Jerzemu Brzęczkowi dadzą odpowiedź na pytania dotyczące powołań na konkretne pozycje, gdzie w kontekście ME selekcjoner widzi znaki zapytania.

Jeden ze wspomnianych znaków zapytania dotyczy pozycji trzeciego bramkarza. O ile wiadomo, że dwa pierwsze miejsca niepodważalnie należą się Wojciechowi Szczęsnemu i Łukaszowi Fabiańskiemu, to nie wiadomo, kto obsadzi trzecie miejsce przypadające golkiperowi. Kandydatów jest kilku, m.in. Radosław Majecki z Legii Warszawa czy Łukasz Skorupski z Bologny. Dziennikarz Polsatu Sport, Mateusz Borek, w programie "Misja Futbol" portalu onet.pl, wskazał jednak innego kandydata.

- Ja stawiam na Drągowskiego. Według moich informacji on ma teraz okres karencji za swoje zachowanie. Natomiast od stycznia 2020 roku będzie na niego patrzyło normalne oko piłkarskiej sprawiedliwości. To jest młody, utalentowany chłopak, który gra w takim klubie jak Fiorentina i w wielu meczach prezentuje się bardzo dobrze. Dla mnie to jest faworyt do wyjazdu jako numer 3 na mistrzostwa Europy - przyznał Borek.

Drągowski w tym sezonie rozegrał 16 spotkań w barwach Fiorentiny. W trzech z nich zachował czyste konto. 22-latek jest pewnym punktem drużyny Vincenzo Montelli, często chwalonym przez włoskich dziennikarzy.

