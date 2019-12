eclipse97 3 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Boniek rznie glupa, dobrze wie jakie sa kryteria jakimi musza sie kierowac wybierajacy pilkarza do Zlotej Pilki.

Kazdy to powtarza, ze Lewandowski na arenie miedzynarodowej, nie zdobyl nic!!. Zadnego pucharu , zadnego sukcesu z reprezentacja. Jesli brac do zlotej pilki ,tylko za strzelone gole, to w nizszych klasach sa tacy strzelcy ktorzy zdobywaja 2/3 razy wiecej bramek. To co ,.oni maja dostac Zlota Pilke, to zart.No i ostatni argument, Bundesliga, kto to na swiecie oglada, chyba tylko Polacy w kraju i Niemcy. Myslal o Zlotej Pilce Robert, mial isc do Angli, lub Hiszpani.

Amen, sen o Zlotej Pilce Lewandowskiemu nie spelni sie.