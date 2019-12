W czwartek PZPN oficjalnie potwierdził rywali biało-czerwonych. Polacy zmierzą się 27 marca z Finlandią, 31 marca z Ukrainą. W czerwcu zagramy z Rosją, a drugim czerwcowym przeciwnikiem okazała się Islandia, z którą zespół Jerzego Brzęczka zagra 9 czerwca, tuż przed rozpoczęciem mistrzostw Europy. W piątek potwierdzone zostały także miejsca rozgrywania meczów.

27 marca Polska zagra z Finlandią we Wrocławiu, 31 marca zmierzy się z Ukrainą w Chorzowie. 2 czerwca na stadionie PGE Narodowym w Warszawie reprezentacja Polski zagra z Rosją, a siedem dni później w Poznaniu podejmie Islandię.

Mecze sparingowe reprezentacji Polski:

Polska - Finlandia (27 marca) - Wrocław

Polska - Ukraina (31 marca) - Chorzów

Polska - Rosja (2 czerwca) - Warszawa

Polska - Islandia (9 czerwca) - Poznań.

Oznacza to, że biało-czerwoni będą musieli trochę pojeździć i do Euro rozgrywanego w całej Europie będą się przygotowywać na czterech polskich stadionach.

Finlandia, Rosja i Ukraina to zespoły, które już zapewniły sobie awans do mistrzostw Europy. Pierwsze dwie zagrają razem w grupie B, wraz z Danią i Belgią, z kolei Ukraina zagra w grupie C, wraz z Holandią, Austrią i zwycięzcą barażu. Islandia będzie rywalizować jeszcze w barażach.