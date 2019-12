Kamil Grosicki w czerwcu skończy 32 lata. Nie zamierza jeszcze rozstawać się z zawodowym sportem, ale przyznał, w jakim klubie chciałby zakończyć karierę. To Pogoń Szczecin, w której rozpoczynał przygodę z piłką. - To jest moje marzenie wrócić do Pogoni. Do klubu, w którym się wychowałem, w którym przeszedłem wszystkie szczeble. Ale kiedy wrócę, to zobaczymy. Czy mnie Pogoń wtedy będzie chciała? - powiedział Grosicki w programie "Foot Truck".

Skrzydłowy dodał, że chce jeszcze pograć kilka lat za granicą. Marzy m.in. o ponownym występie w Premier League. - Moim celem jest gra z Hull City o play-offy. To byłaby piękna historia, jakby się udało z zespołem, z którym spadłem, wrócić do elity - przyznał reprezentant Polski.

Hull po 19 kolejkach Championship jest na 12. miejscu w tabeli. Ma jednak tylko pięć punktów straty do miejsca dającego prawo gry w play-offach o awans do Premier League.