Przed Euro 2020 Polska rozegra cztery mecze towarzyskie. Dwa w marcu, dwa kolejne w czerwcu. Tuż po losowaniu grup turnieju okazało się, że 31 marca zagramy u siebie z Ukrainą, jedną z rewelacji eliminacji Euro. 2 czerwca zagramy zaś z Rosją w Warszawie.

REKLAMA

Zobacz wideo poniżej, w którym Zbigniew Boniek zdradza plany przygotowań reprezentacji Polski przed Euro 2020:

W czwartek oficjalnie potwierdzono dwóch kolejnych rywali. Polacy zmierzą się 27 marca z Finlandią, a drugim czerwcowym przeciwnikiem okazała się Islandia, z którą zespół Jerzego Brzęczka zagra 9 czerwca, tuż przed rozpoczęciem mistrzostw Europy. Wszystkie cztery spotkania odbędą się w Polsce. Dokładne lokalizacje zostaną jeszcze potwierdzone.

Finlandia, Rosja i Ukraina to zespoły, które już zapewniły sobie awans do mistrzostw Europy. Pierwsze dwie zagrają razem w grupie B, wraz z Danią i Belgią, z kolei Ukraina zagra w grupie C, wraz z Holandią, Austrią i zwycięzcą barażu. Islandia będzie rywalizować jeszcze w barażach.

Mecze sparingowe reprezentacji Polski: