razfiutin 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Hiszpania i Szwecja nam nie leżą więc nie będzie pompowania balonika. I dobrze, bo nie będzie presji, że my to musimy wygrać. A co będzie zobaczymy. Wygrana z jedną z tych drużyn byłaby dla nas porównywalna ze zwycięstwem z Niemcami.