ursus104 pół godziny temu

Swoją drogą kiedyś graliśmy głównie na mundialach, na Euro wcale. Teraz sytuacja się odwróciła - pewnie będziemy grali na każdych mistrzostwach Europy a droga na mundial "nieco" się skomplikuje. No chyba, że zgodnie z zapowiedziami zwiększą liczbę drużyn na mundialu do 48 albo najlepiej do 64 to mamy spore szanse hehe