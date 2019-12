2florek 5 godzin temu Oceniono 8 razy 2

Mecze towarzyskie reprezentacji powinny być rozgrywane rotacyjnie na terenie całego kraju.

Zarówno w Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, Łodzi,lublinie czy Bydgoszczy.I jeszcze paru miastach co maja do tego przygotowane stadiony. Było by tak że co parę lat mozna by było obejrzeć reprezentacje u siebie. Natomiast mecze o punkty to raczej na narodowym.