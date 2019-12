Oblany test przez Lewandowskiego

Hiszpański dziennik "El Pais" po losowaniu Euro 2020 odniósł się do ostatnich rekordów Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie przypominają półfinałowy mecz Ligi Mistrzów Real Madryt - Bayern Monachium z 1 maja 2018 roku (2:2), po którym "Królewscy" awansowali do finału. Lewandowski na Santiago Bernabeu nie błysnął - nie strzelił gola i nie pomógł kolegom w pokonaniu rywala. - Tamtego testu Lewandowski nie zdał. To waży więcej niż te wszystkie jego dzisiejsze rekordy - czytamy w "El Pais".

Zdaniem hiszpańskiego dziennikarza tamto spotkanie miało ogromne znaczenie nie tylko dla Bayernu, ale i dla samego Polaka. Real mocno się wówczas zastanawiał, czy raz jeszcze nie powalczyć o Lewandowskiego. - Nie było bardziej wiarygodnego sprawdzianu, niż tamten mecz. Mecz rozczarowujący dla Lewandowskiego - dodano.

"Lewandowski gaśnie, gdy robi się ciepło"

W "El Pais" czytamy także analizę, z której wynika, że Lewandowski od lat już imponuje formą w meczach jesiennych, ale gaśnie wiosną. - W przyszłym roku musi udowodnić, że nadal jest ważny również wtedy, gdy w pogodzie nadejdzie ciepło - wspomniano. Wyliczono także, że nasz kapitan zawodził w ostatnich wielkich turniejach, na których graliśmy: na Euro 2012, Euro 2016 i mundialu 2018. Łącznie strzelił w tych turniejach tylko dwa gole.