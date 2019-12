Odporny na zmiany w reprezentacji

Sergio Ramos pozostaje jednym z nielicznych przedstawicieli złotego pokolenia hiszpańskiej piłki, których wciąż można oglądać w reprezentacji. Hiszpanie w latach 2008-2012 dwa razy byli mistrzami Europy i raz mistrzami świata. Sukcesy te były także udziałem Ramosa. 33-latek jest w kadrze niezniszczalny - nie wypchnęły go ze składu nawet ostatnie rewolucje w drużynie narodowej. Do czerwca selekcjonerem hiszpańskiej kadry był Luis Enrique, potem zastąpił go Robert Moreno, który awansował na Euro 2020, a od środy to Enrique znów prowadzi reprezentację. Obaj selekcjonerzy stawiali na zupełnie innych zawodników z wyjątkiem środka obrony - tam u jednego i drugiego pewniakiem był Ramos. U Moreno wykręcił 386 minut, u Enrique 720. Mijają lata, a 33-letni stoper Realu Madryt jest nadal bezcenny dla drużyny narodowej. Dlaczego?

REKLAMA

Statystyki godne zawodnika ofensywnego

Ramos to nie tylko jeden z najlepszych obrońców świata, ale i najskuteczniejszych. Był razem z Rodrigo Moreno i Alvaro Moratą najlepszym strzelcem zespołu podczas eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw Europy (wszyscy po cztery bramki). Jego liczby jak na stopera są imponujące. Od września 2018 do września 2019 zagrał dla reprezentacji dziewięć spotkań i w ośmiu z nich trafiał do bramki rywala. W całej karierze strzelił już 21 goli w drużynie narodowej. Ma więcej trafień w reprezentacji niż Carlos Tevez, Franck Ribery, David Beckham i Francesco Totti. Skuteczny jest także w Realu, dla którego strzelił 89 goli. Zwykle trafia po rzutach karnych lub rożnych. Podczas mistrzostw świata w RPA był najczęściej dryblującym piłkarzem turnieju.

Rekordzista

W reprezentacji Ramos debiutował 26 marca 2005 roku w spotkaniu towarzyskim z Chinami. Po przerwie zastąpił Carlesa Puyola. Po latach defensora Barcelony zastąpił także na środku obrony La Furia Roja. Karierę reprezentacyjną Ramos zaczynał na prawej obronie - to na tej pozycji grał na Euro 2008 i mundialu 2010. Dopiero podczas Euro 2012 występował na stoperze, gdzie gra do dziś.

Przez lata Ramos doczekał się w reprezentacji statusu legendy. Ma w swoim CV już 170 występów w kadrze, dzięki czemu jest najlepszy pod tym względem ze wszystkich hiszpańskich zawodników. Już w październiku pobił rekord Ikera Casillasa (167 meczów). Obrońca Realu ma w drużynie narodowej fantastyczny bilans: 127 zwycięstw, 23 remisy, 20 porażek. Takim wynikiem nie może pochwalić się żaden piłkarz na świecie. Poprzedni lider Casillas wygrał z kadrą 121 spotkań.

Jedni go kochają, inni nienawidzą

Ramos jest kapitanem Hiszpanii nie tylko z powodu stażu reprezentacyjnego, ale i charakteru. To prawdziwy boiskowych twardziel, za co jest ceniony przez wielu kibiców i zawodników. Bezkompromisowa gra powoduje, że często łapie kartki - jest rekordzistą Hiszpanii pod względem liczby żółtych kartek (25). W drużynie narodowej nie zobaczył jednak ani jednej czerwonej kartki. Co innego w Realu - tam uzbierał ich już 25, z czego siedem bezpośrednich.

Z czego biorą się kartki u Ramosa? Wiele z nich to efekt bezmyślnej gry i błędów stopera "Królewskich". 33-latek jest bowiem w ataku bardzo skuteczny jak na obrońcę, ale nie zawsze w pełni realizuje zadania powierzone mu w defensywie. Zdarzają mu się proste pomyłki, słabe spotkania. Najlepszy przykład to sobotni mecz Realu z Deportivo Alaves. Madrycki zespół wygrał 2:1, a jednym z bohaterów i antybohaterów spotkania był Ramos. Najpierw w 52. minucie dał gościom z Madrytu prowadzenie, by w 65. minucie sprokurować rzut karny. Wielu kibiców, także "Królewskich", wytyka mu nadmierną ostrość w grze i liczne błędy. Jedni fani go kochają, inni nienawidzą. Nie sposób przejść obok niego obojętnie.

Kluczowy piłkarz meczu Polska - Hiszpania?

Ramos będzie jednym z kluczowych piłkarzy wciąż przebudowywanej reprezentacji Hiszpanii podczas przyszłorocznych mistrzostw Europy. Polscy obrońcy muszą bardzo na niego uważać, gdy tylko zjawi się w polu karnym biało-czerwonych. Z drugiej strony, Hiszpan nie ma najlepszych wspomnień z rywalizacji z Robertem Lewandowskim. W 2013 roku Polak strzelił cztery gole Realowi w Lidze Mistrzów, a na środku obrony Los Blancos grał wtedy właśnie Ramos.

Zobacz, jak Zbigniew Boniek skomentował losowanie grup Euro 2020:

Po mundialu w Rosji z kariery reprezentacyjnej zrezygnował Gerard Pique. Od tego czasu rola Ramosa w drużynie narodowej jeszcze wzrosła. Jest bezapelacyjnym szefem defensywy, a selekcjonerzy Roberto Moreno i Luis Enrique szukali mu partnera do środka obrony. Ostatnio obok niego występowali m.in. Diego Llorente, Mario Hermoso i Raul Albiol. - Ramos to jeden z najlepszych stoperów na świecie, ale gorzej wygląda sytuacja z jego partnerem. Pięciu środkowych obrońców było przymierzanych do załatania dziury po Pique. Najbliżej występów jest Raul Albiol - powiedział hiszpański dziennikarz Fernando Evangelio w rozmowie z TVP Sport.