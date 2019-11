- Logistycznie wszystko mamy przygotowane. Wszędzie byliśmy, wszystko obejrzeliśmy - zapewniał Zbigniew Boniek w programie "Sekcja Piłkarska". PZPN zadecyduje, gdzie urządzi bazę Polaków tuż po sobotnim losowaniu grup Euro. Zadecyduje to może zbyt duże słowo, właściwie to uruchomi jeden z przygotowanych wcześniej wariantów. Tych jest kilka. Jeden ośrodek jest dla nas zarezerwowany z wysokim priorytetem. Tzn. biało-czerwoni mają do niego pierwszeństwo. W innym są na liście tuż po innej reprezentacji. Wszystko i tak zdeterminuje sobotnie losowanie. Po co komu baza na Wyspach Brytyjskich, gdy okaże się, że gra w Rzymie i Baku? Logistyka tych mistrzostw jest trudna.

Ustalony jest już także plan reprezentacji Polski na przygotowania do Euro 2020. Jak ustalił "Przegląd Sportowy", w marcu i czerwcu Polacy będą chcieli zagrać z co najmniej trzema finalistami turnieju - Ukrainą, Szwecją i Rosją. Kluczowy będzie jednak wynik losowania, które rozpocznie się w sobotę o godz. 18:00 (relacja na Sport.pl).

Na ME Polacy wylecą prawdopodobnie pod koniec pierwszego lub na początku drugiego tygodnia czerwca 2020 roku. W bazie muszą zameldować się 5 dni przed pierwszym meczem turnieju. Wcześniej do Euro mają przygotowywać się w hotelu Remes Sport&Spa w Opalenicy koło Poznania. Wiele wskazuje na to, że to na stadionie przy Bułgarskiej Polska zagra ostatni mecz przed turniejem. O pozostałych trzech sprawdzianach w programie “Sekcja Piłkarska” mówił prezes PZPN. Materiał do obejrzenia poniżej: